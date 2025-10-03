إعادة فتح مطار ميونيخ بعد إغلاقه بسبب رصد طائرات مسيرة

شفق نيوز- برلين

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الجمعة، بإعادة فتح مطار ميونيخ في ألمانيا، بعد إغلاقه ليلًا، بسبب رصد طائرات مسيرة.

وذكرت الوكالة، أن "الرحلات الجوية توقفت لفترة زمنية، مساء أمس الخميس، بعد رصد طائرات مسيرة، وهو الأمر الذي أدى إلى إلغاء عشرات الرحلات وتعطيل حركة ما يقرب من 3000 مسافر".

وأعلنت الشرطة الألمانية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، "إلغاء نحو 20 رحلة جوية في مطار ميونيخ، فور مشاهدة الطائرات المسيرة"، مؤكدة أن "عددا من الأشخاص شاهدوا طائرة مسيرة قرب المطار، ثم شوهدت لاحقا فوق أرض المطار، ولم يتضح في البداية ما إذا كانت الطائرة المسيرة واحدة أم عدة مسيرات".

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن "مدارج المطار أُغلقت في وقت متأخر من مساء الخميس، كإجراء احترازي"، بينما أشار مطار ميونيخ إلى أنه "عند رصد طائرة مسيرة، تكون سلامة المسافرين هي الأولوية القصوى".

ولفت المطار، في بيان له، إلى أن "17 رحلة طيران لم تتمكن من المغادرة، ما أثّر على ما يقرب من 3 آلاف مسافر"، مضيفًا أنه "شركات الطيران اهتموا على الفور بالمسافرين داخل مبنى الركاب، حيث تم تركيب أسرة ميدانية، وتم توفير البطانيات والمشروبات والوجبات الخفيفة".

وتم تحويل 15 رحلة كان من المقرر أن تهبط في المطار إلى مدن شتوتغارت ونورنبرغ وفيينا وفرانكفورت، وتولت فرق من الشرطة المحلية والاتحادية تفتيش المنطقة بحثا عن طائرات مسيرة وأشخاص مشبوهين، لكنها لم تعثر على شيء. كما تم نشر مروحيات تابعة للشرطة في المنطقة.

ويشار إلى أن أوروبا تشهد حالة تأهب قصوى بعد سلسلة من حوادث الطائرات المسيرة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك مشاهدات لطائرات مسيرة تحلق فوق بنية تحتية حساسة في ولاية شليسفيغ هولشتاين شمالي ألمانيا، أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.