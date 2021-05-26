إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

تم صباح اليوم الأربعاء إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في ايران بعد فوزه بـ 230 صوتا خلال اقتراع داخلي في مجلس الشورى الاسلامي.

وجرى التنافس على رئاسة مجلس الشورى الاسلامي في الاقتراع الداخلي بالمجلس صباح اليوم بين الرئيس السابق للمجلس والنائب عن مدينة طهران محمد باقر قاليباف وبين النائب عن مدينة كازرون فريدون عباسي دواني .

وقد حاز قاليباف في هذا الاقتراع على 230 صوتا وعباسي دواني على 18 صوتا من نواب المجلس.

وبهذا أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في ايران في العام الثاني من الدورة الحالية للمجلس.