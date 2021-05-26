سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-26T05:06:51+0000
إعادة انتخاب قاليباف رئيسا للبرلمان الإيراني

تم صباح اليوم الأربعاء إعادة انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في ايران بعد فوزه بـ 230 صوتا خلال اقتراع داخلي في مجلس الشورى الاسلامي.

وجرى التنافس على رئاسة مجلس الشورى الاسلامي في الاقتراع الداخلي بالمجلس صباح اليوم بين الرئيس السابق للمجلس والنائب عن مدينة طهران محمد باقر قاليباف وبين النائب عن مدينة كازرون فريدون عباسي دواني .

وقد حاز قاليباف في هذا الاقتراع على 230 صوتا وعباسي دواني على 18 صوتا من نواب المجلس.

وبهذا أعيد انتخاب محمد باقر قاليباف رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي في ايران في العام الثاني من الدورة الحالية للمجلس.

related

الصحة العالمية ترسل فريقين لايران وايطاليا: كورونا لم يصل بعد إلى وباء عالمي

Date: 2020-02-24 17:31:53
الصحة العالمية ترسل فريقين لايران وايطاليا: كورونا لم يصل بعد إلى وباء عالمي

ايران تقر بتعرضها لاكبر هجوم الكتروني

Date: 2020-02-09 15:02:37
ايران تقر بتعرضها لاكبر هجوم الكتروني

ايران ترفض بيان قمة مكة: لايمثل جميع الاعضاء

Date: 2019-05-31 09:09:48
ايران ترفض بيان قمة مكة: لايمثل جميع الاعضاء

إيران .. 51 حالة وفاة وأكثر من 1300 اصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-05-10 13:00:38
إيران .. 51 حالة وفاة وأكثر من 1300 اصابة جديدة بكورونا

إيران تعلن تصنيع جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%

Date: 2020-04-15 10:49:35
إيران تعلن تصنيع جهاز لكشف كورونا عن بعد 100 متر وبدقة 80%

إيران تسلم "الإنتربول" طلباً لإعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

Date: 2021-01-05 09:03:00
إيران تسلم "الإنتربول" طلباً لإعتقال ترامب بتهمة اغتيال سليماني

بلينكن يشكك بجدية إيران في تنفيذ التزاماتها النووية لرفع العقوبات عنها

Date: 2021-05-23 15:09:09
بلينكن يشكك بجدية إيران في تنفيذ التزاماتها النووية لرفع العقوبات عنها

الرئيس الإيراني روحاني يعلن التعبئة العامة في عموم البلاد

Date: 2020-11-15 17:26:28
الرئيس الإيراني روحاني يعلن التعبئة العامة في عموم البلاد