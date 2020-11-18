إعادة انتخاب بيلوسي رئيسة للنواب الأمريكي

شفق نيوز/ أعاد النواب الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، انتخاب نانسي بيلوسي البالغة من العمر 80 عاما رئيسة لمجلس النواب لولاية جديدة.

ونشر المجمع الانتخابي الديموقراطي تغريدة على تويتر قال فيها "تهانينا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التي سمّاها الديموقراطيون مجددا لتكون قائدتنا الشجاعة ورئيسة لمجلس النواب الـ117".

وتقود بيلوسي المجمع الانتخابي الديموقراطي منذ عام 2003، وفي حين علت أصوات لتجديد القيادة الديموقراطية، إلا أنه من المرجح أن يحتفظ الديمقراطيان ستاني هوبر رئيس الغالبية وجيمس كلايبورن منسق الغالبية بمنصبيهما، وهما المنصبان الثاني والثالث في مجلس النواب من حيث التراتبية.

وسيتم التصويت بشكل رسمي في قاعة مجلس النواب في يناير بعد الجلسة الافتتاحية للكونغرس الجديد.