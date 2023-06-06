إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في الرياض

2023-06-06T16:05:51.000000Z

نقلت وسائل إعلام سعودية إعادة افتتاح إيران لسفارتها في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء بعد أشهر من اتفاق البلدين بوساطة صينية على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.

وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال، أمس الإثنين، إنه "لتنفيذ الاتفاق.. سنعيد رسميا فتح سفارة إيران في الرياض وقنصليتنا العامة في جدة ومكتبنا في منظمة التعاون الإسلامي، الثلاثاء والأربعاء".

واتفقت إيران والسعودية، في آذار/ مارس الماضي، على إعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين، بعد قطعها العام 2016.

والشهر الماضي، عيّنت طهران علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية.

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