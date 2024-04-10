"ظهور علني نادر".. زعيم طالبان يؤم صلاة العيد في قندهار

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الأفغانية، أن زعيم حركة طالبان "هبة الله أخوندزاده" الذي يندر ظهوره في أماكن عامة، أم اليوم الأربعاء صلاة عيد الفطر بمشاركة آلاف المصلين في قندهار معقله في جنوب أفغانستان، من دون نشر أي صورة له.

وكتب الناطق باسم الحكومة الحكومة ذبيح الله مجاهد أن "القائد الأعلى أم صلاة عيد الفطر في مسجد عيد كاه في قندهار، أمام الآلاف من مواطنيه".

وقال شاهد عيان إن آلاف المصلين الحاضرين لم يتمكنوا من رؤية أخوندزاده بسبب العدد الكبير جدا من أفراد الأمن.

ومنع المصلون من دخول المبنى الرئيسي للمسجد لكنهم تمكنوا من الصلاة في الموقع.

ونقلت خطبة قدمت على أنها لـ"هبة الله أخوندزاده" عبر مكبرات الصوت، لكن حركة طالبان لم تبث أي صور لزعيمها.