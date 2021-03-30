ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في إسرائيل

شفق نيوز/ كشف علماء إسرائيليون، يوم الثلاثاء، عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، أصابت مئات الأشخاص في شمال وجنوب ووسط البلاد، مرجحين أن السلالة الجديدة لا تشكل تحديا لفعالية اللقاح.

وذكر موقع تايمز أوف إسرائيل عربية، أنه حتى الآن، تم تأكيد إصابة 180 شخصا بالسلالة الجديدة، من حيفا في الشمال وصولا إلى بئر السبع في الجنوب، مشيرا الى ان التسلسل اللازم لتحديد الفيروس يحدث فقط في عينات لقليل من المرضى.

تتمثل المميزة التي تحدد السلالة الجديدة، تغييرا في أربعة أحماض أمينية في موقع في البروتينات الشوكية يسمى 681، تم اكتشافه لأول مرة في تموز الماضي، ولكن تم توثيقه الآن فقط، وفقا لبيان وزارة الصحة الإسرائيلية.

وقالت بروفيسور ميخال لينيال، وهي عضو في فريق قام بتحليل المتغير لوزارة الصحة "من الواضح من التغييرات التي رأيناها أن هناك شيئا فريدا تماما يخص إسرائيل، ولهذا السبب يُعتقد أن السلالة الجديدة بدأت في إسرائيل".

وأضافت أن الدول الأخرى شهدت متغيرات بفيروس كورونا مع تغييرات في هذ الموقع، ولكن ليس مع النمط المعين الذي حدده العلماء، وقالت إن استمراره في التطور هو أمر حتمي.

وقالت لينيال، وهي عالمة كيمياء حيوية في الجامعة العبرية "يمكنني أن أعد بأنه سيتحول أكثر"، مشيرة الى انها لا تعتقد أن هناك سببا للقلق.

وأضافت "نحن واثقين من أنه لن يؤثر على فعالية اللقاح. إن المتغير في موقع مهم في الفيروس، لكنه لا يعطي الفيروس في الواقع أي فائدة إضافية".

ووضحت "لا يبدو أنه معد أكثر أو أكثر حدة أو خطورة. من المهم تتبع المتغير، ولكن لا يبدو أن لديه خاصية أو جرثومية فيروسية خطيرة"، مرجحة أن هذا سيكون صحيحا لأي طفرات مستقبلية تظهر منه.

وبما أن الأمر كذلك، لا تتوقع لينيال أن تنتشر السلالة الجديدة بشكل كبير في إسرائيل، حيث أنه أقل قابلية للانتقال من المتغير البريطاني، المسؤول حاليا عن حوالي 90% من حالات الإصابة بكوفيد في إسرائيل.

وقالت "عندما يكون هناك شخص أقوى، فهو مثل المتنمر في المدرسة الثانوية صاحب السيطرة، وهذا هو حال المتغير البريطاني".

وبينت انه تم تحديد تسلسل المتغير في المركز الطبي شيبا وأنها كانت جزءا من فريق التحليل.

وأضافت "نظرا إلى أن المتغير البريطاني أصبح واسع الانتشار، في إسرائيل، مثل العديد من الأماكن الأخرى في العالم، بدأنا بالقيام بعمليات تحديد تسلسل أكبر. هذا الأمر جيد، لإنه إذا لم تقم بعمليات تحديد تسلسل لن تعرف أبدا عن أي طفرة. ولأنه تم تكثيف عمليات تحديد التسلسل، اكتشفت المختبرات هذا المتغير".