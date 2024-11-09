ظريف يناشد ترامب لإنقاذ إيران من سياسة "الضغط القصوى"

شفق نيوز/ دعا نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، يوم السبت، إلى تبني سياسات جديدة تجاه طهران، بعد اتهام واشنطن لها بالتورط في مخطط لاغتياله.

وحض ظريف، ترامب على "تغيير" سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها مع إيران خلال ولايته الأولى، مردفاً بالقول: "يجب على ترامب أن يظهر أنه لا يتبع سياسات الماضي الخاطئة".

وجاءت تصريحات ظريف، بعد توجيه السلطات القضائية الأميركية الجمعة اتهامات إلى "عميل للنظام الإيراني" في إطار مخطط لاغتيال ترامب وصحافية إيرانية-أميركية معارضة بارزة.

واعتبرت الخارجية الإيرانية السبت أن الاتهامات لإيران بالوقوف وراء مخطط يستهدف ترامب "لا أساس لها إطلاقا".

وقطعت طهران وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد وقت قصير من قيام الثورة الإسلامية عام 1979.

وبات ظريف معروفا في الساحة الدولية بفضل الدور البارز الذي أداه في المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي عام 2015.