ظريف يعلن "شرط" إيران للحوار مع السعودية

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه يتعين على السعودية أن تخفض نفقات التسلح إذا أرادت الجلوس مع إيران على طاولة الحوار.

وجاء تصريح ظريف خلال لقاء مع القناة الإيرانية الثانية مساء اليوم الأحد.

وأضاف أن "السعودية كانت تعول على ترامب وبعد رحيله عن السلطة لجأت إلى إسرائيل"، مؤكدا أن "السعودية تعيق أي مفاوضات بين إيران ودول المنطقة لأنها تعول على الخارج".

وتابع "نقترح على السعودية والبحرين والإمارات وبقية دول المنطقة الجلوس على طاولة واحدة بإشراف الأمم المتحدة".

وأشار ظريف إلى أن "إيران لا تفاوض الغرب على شؤون المنطقة، بل هي مستعدة للحوار مع دول المنطقة ذاتها".

وفي حديثه عن الاتفاق النووي الإيراني، أكد ظريف أن "إيران من تفرض شروط العودة إلى الاتفاق، لا الولايات المتحدة".

ولفت إلى أن "كرة الاتفاق النووي ليست في الملعب الإيراني وعلى أمريكا تنفيذ التزاماتها أولا"، مؤكدا أن "إيران ليست على عجلة لعودة واشنطن إلى الاتفاق النووي".

وحول موقف بلاده من الأزمة اليمنية، قال ظريف إن "مبادرة إيران لحل الأزمة ما تزال مطروحة على الطاولة، وإن زيارة المبعوث الأممي في اليمن إلى طهران لا علاقة لها بالموقف الأمريكي الأخير من الحرب على اليمن".