سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ظريف يستذكر مجزرة حلبجة ويحمل الغرب المسؤولية: "وقحون"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-16T17:06:53+0000
ظريف يستذكر مجزرة حلبجة ويحمل الغرب المسؤولية: "وقحون"

شفق نيوز/ حمّل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، الأنظمة الغربية مسؤولية مجزرة حلبجة لتزويدهم نظام صدام بالأسلحة الكيمياوية.

وكتب ظريف على حسابه في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز: "يوافق 16 مارس/آذار الذكرى الـ33 للمذبحة الكيمياوية في حلبجة. ذهب ضحيتها أكثر من 5000 مدني أعزل".

وأضاف "يتناسى البعض في الغرب أنهم زودوا صدام بالكيمياوي القاتل والمحرم دوليا. فهل لا يزالون يرغبون في الحديث عن (السلوك الإقليمي الخبيث)؟".

وختم ظريف تغريدته بالقول "وقحون".

وتصادف اليوم 16 آذار الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام النظام السابق بقصف مدينة حلبجة في إقليم كوردستان، بغاز الخردل الكيمياوي القاتل، ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من الأطفال والنساء والرجال والقضاء على كل كائن حي استنشق الغاز.

related

بحث مقرب من الخارجية الايراني يعدد أخطاء طهران بالمنطقة العربية والاسلامية

Date: 2019-06-12 12:26:33
بحث مقرب من الخارجية الايراني يعدد أخطاء طهران بالمنطقة العربية والاسلامية

طهران ترد على الرياض وتطرح مبادرة لـ"التغيير"

Date: 2019-06-17 17:10:25
طهران ترد على الرياض وتطرح مبادرة لـ"التغيير"

خارجية إيران تدعو واشنطن لإعلان "التوبة" وتعد لائحة التزامات

Date: 2020-11-08 14:35:27
خارجية إيران تدعو واشنطن لإعلان "التوبة" وتعد لائحة التزامات

احتجاجاً على تصريحات أردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي في طهران

Date: 2020-12-11 17:46:36
احتجاجاً على تصريحات أردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي في طهران