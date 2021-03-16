ظريف يستذكر مجزرة حلبجة ويحمل الغرب المسؤولية: "وقحون"

شفق نيوز/ حمّل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الثلاثاء، الأنظمة الغربية مسؤولية مجزرة حلبجة لتزويدهم نظام صدام بالأسلحة الكيمياوية.

وكتب ظريف على حسابه في تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز: "يوافق 16 مارس/آذار الذكرى الـ33 للمذبحة الكيمياوية في حلبجة. ذهب ضحيتها أكثر من 5000 مدني أعزل".

وأضاف "يتناسى البعض في الغرب أنهم زودوا صدام بالكيمياوي القاتل والمحرم دوليا. فهل لا يزالون يرغبون في الحديث عن (السلوك الإقليمي الخبيث)؟".

وختم ظريف تغريدته بالقول "وقحون".

وتصادف اليوم 16 آذار الذكرى الثالثة والثلاثين لقيام النظام السابق بقصف مدينة حلبجة في إقليم كوردستان، بغاز الخردل الكيمياوي القاتل، ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص من الأطفال والنساء والرجال والقضاء على كل كائن حي استنشق الغاز.