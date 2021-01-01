ظريف يحذر في اتصال مع نظيره الكويتي من تحركات أمريكية "مشبوهة"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الجمعة، أن محمد جواد ظريف حذر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، من تحركات ”مشبوهة“ للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها، إن ظريف بحث مع نظيره الكويتي ”العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية، وشرح وجهة نظر طهران في ضمان الاستقرار والأمن بالمنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي“.

وأضاف البيان: ”كما أشار ظريف إلى بعض التحركات المشبوهة والأذى الأمريكي في المنطقة، وأكد أن الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن تبعات أي مغامرة محتملة“.

وأمس الخميس اتهم ظريف، واشنطن بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده، وتعهد بأن تدافع طهران عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.

وكانت قاذفتا قنابل أمريكيتان من طراز بي-52، قد حلقتا فوق الشرق الأوسط، يوم الأربعاء، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه رسالة ردع لإيران قبل الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني بضربة من طائرة أمريكية مسيرة، في الثالث من يناير كانون الثاني 2020.