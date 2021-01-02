ظريف: معلومات عراقية تفيد بمخطط لجر إيران لحرب "مفتعلة"

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، عن معلومات من العراق تفيد بمخطط اسرائيلي لجر ايران الى حرب "مفتعلة" مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ظريف في تغريدة له بحسب قناة العالم الايرانية، إن "معلومات جديدة من العراق تفيد بأن عملاء لاسرائيل يخططون لشن هجوم على الاميركيين من اجل جر ترامب الى حرب بذريعة مفتعلة".

وحذر ظريف الرئيس الاميركي دونالد ترامب من أن "اية العاب نارية سيكون لها رد مقابل جدي".

وكان ظريف قال اول امس الخميس، إن "المعلومات التي تم الحصول عليها من العراق تشير إلى وجود مؤامرة أمريكية لتلفيق ذريعة للحرب".

وأضاف أن "إيران لا تسعى للحرب مع أحد لكنها ستدافع بصورة علنية ومباشرة عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وفي السياق افادت قناة "روسيا اليوم"، بأن حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تسعى الى ابعاد العراق عن اي مواجهة محتملة بين اميركا وايران.

ونقلت روسيا اليوم، عن مصدر حكومي قوله، إن "الكاظمي تواصل مع الإيرانيين والأمريكيين وحتى مع الفصائل المسلحة في العراق، وحاول أن يمنع حدوث أي هجمات تطال المصالح الأمريكية مع ذكرى اغتيال سليماني والمهندس".

ويصادف يوم غد الاثنين (3 كانون الاول)، الذكرى السنوية الاولى لاغتيال نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي أمريكي قرب مطار بغداد.