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ظريف: اسرائيل وراء استهداف "نطنز" وعلينا ألا نقع بـ"الفخ"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-12T06:50:00+0000
ظريف: اسرائيل وراء استهداف "نطنز" وعلينا ألا نقع بـ"الفخ"

شفق نيوز/ وجهت طهران رسميا اليوم الإثنين أصابع الاتهام إلى تل أبيب عن استهداف منشأة نطنز النووية فجر أمس الأحد.

وشدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي على ضرورة عدم الوقوع في الفخ الذي نصبته إسرائيل.

كما أضاف خلال اجتماع اليوم للجنة الأمن القومي:"الإسرائيليون يريدون الانتقام، بسبب تقدمنا في طريق رفع العقوبات ... لقد قالوا ذلك علانية لن يسمحوا بذلك. لكننا سننتقم منهم ".

يذكر أن الإذاعة الإسرائيلية، كانت كشفت أمس الأحد، وعلى غير عادة منع النشر في مثل تلك القضايا الأمنية في البلاد، أن الموساد نفذ هجوماً إلكترونياً استهدف المنشأة الإيرانية، ونقلت عن مصادر مخابراتية قولها إن الضرر الذي حدث في نطنز أشد مما أوردته إيران، لكن القناة الـ13 ذكرت أن الهجوم نفذ بمتفجرات ولم يكن سيبرانيا.

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