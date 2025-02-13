طيور "ضارّة" تثير رعب المزارعين في الجزائر

شفق نيوز/ أثار انتشار "طيور ضارّة" على المحاصيل الكبرى في الجزائر الرعب والقلق وسط الفلاحين والمزارعين، الذين سارعوا إلى اتخاذ إجراءات لحماية أراضيهم.

فقد حذر المعهد الوطني لحماية النباتات، المزارعين في ولايات باتنة وميلة والمدية وأولاد جلال (شرق، وسط وجنوب الجزائر) من وجودِ طيور ضارَّة تهاجم على الخصوص محاصيل عباد الشَّمس.

كما أوضح أن شبكة المراقبة الخاصة بالمحطات الجهوية للمعهد رصدت تلك العصافير، موصيا بضرورة تشديد المراقبة وإخطار مصالح الحماية النباتية الأقرب إليهم.

إلا أن الغريب في هذا التحذير عدم تحديد نوع الطير المقصود، ما ترك العديد من الجزائريين في حيرة من أمرهم.

فيما كشفت مصادر بوزارة الزراعة والتنمية الريفية الجزائرية، أن العصفور الذي تحفظ المعهد عن ذكر اسمه هو "دوري البيوت"، الذي يتغذى على المحاصيل الزراعية وخاصة عباد الشمس.