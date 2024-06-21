"طيران مجهول" يوجه ضربة جوية لمقرات "الفصائل" في الأراضي السورية

شفق نيوز/ افادت مصادر عراقية يوم الجمعة، بتعرض مقرات تابعة للفصائل الموالية لإيران إلى ضربة جوية ضمن الأراضي السورية.

وبحسب المعلومات الأولية؛ أن طيرانا مجهولا استهدف مناطق الفصائل الموالية لإيران ضمن مناطق البوكمال وبادية الحمدان والسكرية في الاراضي السورية.

ولم يتضح حجم الخسائر جراء القصف ومن هي الفصائل المستهدفة.

وذكرت وسائل إعلام سورية؛ أن القصف استهدف شاحنة بطائرة مسيرة في محيط بلدة عشائر في البوكمال قرب الحدود العراقية.

من ناحيته؛ أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن انفجارا واحدا شديد وقع قرب بلدة ⁧‫السكرية‬⁩ بالتزامن مع تحليق طائرة يرجح أنها استهدفت هذه المنطقة.

واشار المرصد؛ إلى أن المنطقة التي وقع فيها الانفجار يوجد فيها محطة وقود تابعة للفصائل الموالية لإيران.