"طيران الإمارات" تلغي رحلاتها إلى العراق والأردن وإيران اليومين المقبلين

شفق نيوز/ أعلنت شركة "طيران الإمارات"، يوم الخميس، عن إلغاء رحلاتها كافة من وإلى العراق وإيران والأردن لليومين المقبلين.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الشركة الإماراتية ألغت رحلاتها ليوميّ الرابع والخامس من الشهر الجاري، بسبب التوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضافت الشركة "يجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بنا إذا حجزوا مع طيران الإمارات مباشرة كما يطلب من العملاء التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة إدارة الحجز لتلقي التحديثات".

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت "طيران الإمارات" عن إلغاء جميع الرحلات الجوية من وإلى العراق (البصرة وبغداد)، وإيران (طهران)، والأردن (عمان) يومي الثاني (أمس) والثالث (اليوم) من الشهر الجاري بسبب الاضطرابات الإقليمية.