"طوفان" و"سيوف".. حصيلة جديدة للعنف الدائر في إسرائيل وغزة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء الخميس، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537، وإصابة أكثر من 6612.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن "عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصاً، فيما أصيب أكثر من 600 آخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 1400 قتيل.

وقبل قليل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 245 جنديا، منذ بدء "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت الماضي.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، ونفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

ومع اليوم الخميس، أنهت عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، على وقع تصاعد القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بعمليات إسرائيلية أسمتها تل أبيب "السيوف الحديدية" رداً على هجوم حماس المتواصل.