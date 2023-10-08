"طوفان الأقصى" تحصد أرواح 600 إسرائيلي والكابينيت يصدق رسمياً على حالة الحرب

شفق نيوز/ أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الإسرائيليين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 600.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية: "قتل ما لا يقل عن 600 جندي ومدني في هجوم مفاجئ على إسرائيل، وأصيب أكثر من 2000 آخرين".

في السياق، أعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت ان "الكابينيت يصدق رسميا على حالة الحرب".

وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت"، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.

وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.

وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.