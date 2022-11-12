طهران: 800 طالب إيراني يدرسون في مدن العراق واربيل

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "طهران تايمز" الإيرانية أن هناك نحو 800 طالب ايراني يتلقون دراستهم في العراق.

واوضح التقرير الايراني بالاجمال أن هناك 1700 طالب ايراني يدرسون في العراق وقطر وأفريقيا، وذلك بحسب مدير هيئة المدارس الإيرانية محمد محسن بيجي.

واشار التقرير الى ان كلا من العراق وقطر تستقبل 800 طالب إيراني، وهناك 115 طالبا يتلقون دروسهم في إفريقيا سواء بحضور شخصي او اونلاين.

وتابع التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ أن المدارس الايرانية العاملة في العراق، هي في مدن اربيل وبغداد وكربلاء والنجف والبصرة.

ونقل عن بيجي قوله إن عدد الطلاب الايرانيين في بغداد والبصرة أقل من غيرها من مدن العراق واقليم كوردستان.

ولفت التقرير إلى أنه عادة ما يكون هؤلاء الطلاب، من الإيرانيين المهاجرين ومن أبناء مسؤولين حكوميين وبعض العائلات المقيمة في هذه الدول بسبب التجارة والسياحة.

وبحسب وكالة أنباء "ايرنا" الايرانية؛ فإن هناك حوالى 8500 طالب إيراني في 76 مدرسة تابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الخارج.

ترجمة: وكالة شفق نيوز