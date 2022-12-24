طهران: وافقنا على وساطة اقترحها السوداني لبدء حوار مع مصر

شفق نيوز / أبدى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، ترحيب بلاده بمقترح لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لبدء حوار مع القاهرة لتحسين العلاقات مع طهران.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، إن "رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائي معه على هامش مؤتمر بغداد2 في الأردن، الرغبة بضرورة بدء مباحثات إيرانية مصرية على المستويين الأمني والسياسي، بما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، وأنا رحبت بفكرته".

وأضاف أن "السوداني سيتخذ إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة"، مؤكدا "سنواصل متابعة هذا الموضوع تماشيا مع دور العراق الإقليمي للمساعدة في تعزيز الحوار والتعاون".

وتوترت العلاقة بين مصر وإيران بعد تولي عبد الفتاح السيسي حكم مصر، بعد اتهام مصري لإيران بمساندة حكم الاخوان المسلمين، وحكم محمود مرسي، قبل تغييره.

كما قاد العراق وساطة لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران وجرت معظمها في زمن حكومة مصطفى الكاظمي، وعقدت جولات من المحادثات وعلى مستويات مختلفة، فيما لم تصل هذه المحادثات الى مستوى تطبيع العلاقات رسميا بين البلدين.