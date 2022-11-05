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طهران: واشنطن صححت موقفها بشأن تصريحات بايدن

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-05T14:26:19+0000
طهران: واشنطن صححت موقفها بشأن تصريحات بايدن

شفق نيوز / كشفت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، أن واشنطن "صححت" موقفها وأبلغت طهران بأن تصريحات الرئيس الأمريكي الاخيرة لا تمثلها، فيما المحت الى أن الاحتجاجات في البلاد تأتي بـ"خطة أمريكية".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح صحفي أن "البيت الأبيض كان ينوي على مدى السنوات الـ43 الماضية تغيير النظام الإيراني، شهد الجميع الخطة البديلة الامريكية في ايران خلال الأربعين يوما الماضية لكن الشعب الايراني بصموده ويقظته أجهض هذه الخطة".

وأضاف عبد اللهيان أن " بايدن تلقى الرد من خلال تصريحات الرئيس الإيراني، كما صححت السلطات الامريكية الموقف فور اطلاق تصريحاته غير المدروسة و ابلغونا عبر قنوات دبلوماسية أن هذه التصريحات لا تمثل الموقف الامريكي".

وكان الرئيس الرئيس الأميركي جو بايدن تعهد ،أمس الجمعة، "بتحرير" إيران، وقال إن المحتجين الذين يعملون ضد حكومة البلاد سينجحون قريبا في تحرير أنفسهم، ولم يسهب بايدن في الكلام، كما لم يحدد الإجراءات الإضافية التي سيتخذها خلال التصريحات التي ألقاها في كلية ميراكوستا بالقرب من سان دييغو.

فيما رد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اليوم نفسه ، على تصريحات لنظيره الأمريكي جو بايدن، لافتاً إلى أن إيران تحررت قبل 43 عامًا ولن تكون "أسيرة لهم".

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