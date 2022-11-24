طهران: نمتلك وثائق تؤكد تورط جهات خارجية في الأحداث الأخيرة

شفق نيوز/ اعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، عن امتلاكها وثائق تؤكد تورط جهات خارجية في الأحداث الأخيرة.

وقال عبد اللهيان إن لدى طهران وثائق تثبت تورط جهات خارجية في الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد، بهدف افتعال حرب داخلية وهجمات إرهابية.

ورأى أن ذلك يأتي في إطار محاولات واشنطن والغرب لانتزاع تنازلات سياسية من طهران.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، تمسك بلاده بالمفاوضات النووية رغم ما وصفها بالمواقف السلبية للدول الأوروبية والولايات المتحدة.

وفي السابع من الشهر الجاري، أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، أن عدد القتلى وصل الى 304 أشخاص منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في عدة محافظات ايرانية بعد مقتل فتاة على يد الشرطة.

واندلعت احتجاجات على مدى 7 أسابيع في إيران في أعقاب وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عاما، أثناء احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها.

وأظهرت الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني في 16 سبتمبر/ ايلول، تحدي العديد من الشباب الإيراني القيادة الدينية للبلاد، والتغلب على الخوف الذي خنق المعارضة في أعقاب ثورة عام 1979.

وتقول الولايات المتحدة، إنها ستحاول إخراج إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة والمكونة 45 عضوا بسبب إنكار الحكومة لحقوق المرأة والقمع الوحشي للاحتجاجات.