طهران: نقل 130 محكوماً من العراق لاستكمال عقوبتهم في إيران

شفق نيوز/ كشف السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم آل صادق، يوم الثلاثاء، عن نقل 130 محكوما إيرانيا لبلده، قبل إنهاء مدة محكوميتهم.

وقال آل صادق، في تصريح نقله التلفزيون الإيراني الرسمي، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "سيتم نقل 130 محكوما إيرانيا في العراق الى إيران قبل نهاية هذا الاسبوع".

وأضاف "هذا يأتي حسب الاتفاق المبرم مع العراق، على أن يكملو مدة محكوميتهم في إيران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق بين البلدين".

ويعود الاتفاق بين العراق وإيران، لتبادل المحكومين إلى العام 2014، حيث وقع في زمن حكومة نوري المالكي، ونص على أن يتم تبادل المحكومين بين البلدين.

وكشفت السلطة القضائية الإيرانية، العام الماضي، عن حصول موافقة الحكومة العراقية على نقل 130 سجينا إيرانيا من العراق الى إيران من اصل 160 سجينا إيرانيا في السجون العراقية، مع العمل على نقل السجين محمد رضا نوري والمحكوم بالسجن مدى الحياة في العراق.

يذكر أن المعقتل الإيراني محمد رضا نوري، اعتقل في اذار 2023، وتم الحكم عليه في اب من العام ذاته، بالسجن مدى الحياة في العراق بتهمة قتل المدرس الأمريكي ستيفن ادوارد الذي يقيم وعائلته في العراق.