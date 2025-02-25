طهران: نقل 130 محكوماً من العراق لاستكمال عقوبتهم في إيران
شفق نيوز/ كشف السفير الإيراني في العراق،
محمد كاظم آل صادق، يوم الثلاثاء، عن نقل 130 محكوما إيرانيا لبلده، قبل إنهاء
مدة محكوميتهم.
وقال آل صادق، في تصريح نقله التلفزيون
الإيراني الرسمي، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "سيتم نقل 130 محكوما
إيرانيا في العراق الى إيران قبل نهاية هذا الاسبوع".
وأضاف "هذا يأتي حسب الاتفاق المبرم مع
العراق، على أن يكملو مدة محكوميتهم في إيران، ضمن المرحلة الثامنة من الاتفاق
بين البلدين".
ويعود الاتفاق بين العراق وإيران، لتبادل
المحكومين إلى العام 2014، حيث وقع في زمن حكومة نوري المالكي، ونص على أن يتم
تبادل المحكومين بين البلدين.
وكشفت السلطة القضائية الإيرانية، العام
الماضي، عن حصول موافقة الحكومة العراقية على نقل 130 سجينا إيرانيا من العراق
الى إيران من اصل 160 سجينا إيرانيا في السجون العراقية، مع العمل على نقل
السجين محمد رضا نوري والمحكوم بالسجن مدى الحياة في العراق.
يذكر أن المعقتل الإيراني محمد رضا نوري،
اعتقل في اذار 2023، وتم الحكم عليه في اب من العام ذاته، بالسجن مدى الحياة في
العراق بتهمة قتل المدرس الأمريكي ستيفن ادوارد الذي يقيم وعائلته في العراق.