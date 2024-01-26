طهران تنفي وواشنطن تعلق.. ما حقيقة التعاون الاستخباري الأمريكي الإيراني؟

شفق نيوز/ نفى مصدر دبلوماسي إيراني مطلع، يوم الجمعة، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن وجود تعاون استخباري بين واشنطن وطهران، لاسيما فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في كرمان قبل ثلاثة أسابيع.

وقال مسؤول أمني مطلع لوكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية: "إذا كانت هناك رسالة أمنية متبادلة من قبل الولايات المتحدة، فقد كان ذلك بهدف أن تكون في مأمن من رد إيران، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الخميس عن مسؤولين أمريكيين زعمهم أن الولايات المتحدة حذرت إيران سرا من أن داعش يستعد لتنفيذ "هجوم إرهابي"، وأن التحذير السري نُقل لطهران من هناك، حيث تلقت الولايات المتحدة معلومات تفيد بأن "جماعة خراسان" التابعة لتنظيم داعش، تخطط لشن هجوم على إيران.

ووقع انفجاران إرهابيان في 3 كانون الثاني (يناير) 2024، تبناه تنظيم داعش الإرهابي، على الطريق المؤدي إلى "روضة الشهداء" في مدينة كرمان جنوب شرق ايران، مما خلف 95 قتيلاً و284 جريحاً، وقد أثار هذا الحادث الإرهابي إدانات إقليمية ودولية واسعة النطاق.

في السياق، رفض نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، التعليق على ادعاء صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن واشنطن حذرت طهران بشأن الهجوم الإرهابي في كرمان.

وسأل أحد الصحفيين، باتل، بشأن ما إذا كان هناك تعاون استخباراتي بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني، فأجاب: "ليس لدي رأي عام أو تقييم في هذا المجال.. وفقا لمعلوماتنا، فإن الهجوم الإرهابي في كرمان يحمل كل خصائص هجمات داعش، ونريد أن نكرر تعاطفنا مع الشعب الإيراني".