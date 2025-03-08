طهران تنفي تلقيها رسالة من ترامب بشأن "النووي"

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم السبت، أن بلاده لم تتلقَّ أي رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراء مفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد يوم من تصريح ترامب بأنه بعث برسالة بهذا الخصوص.

وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، خلال اجتماع مع المرشد الأعلى علي خامنئي، قال عراقجي ردًّا على سؤال أحد الصحفيين: "سمعنا حديثًا عن رسالة، لكننا لم نتلقَّ أي شيء حتى الآن"، وفقاً لـ"فرانس برس".

وفي وقت سابق، قال ترامب إنه بعث برسالة إلى خامنئي، يدعوه فيها إلى التفاوض، مؤكدًا أنه يفضّل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

ونفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ردًّا على استفسارات وسائل الإعلام الأمريكية حول الرسالة المزعومة من ترامب إلى خامنئي، مؤكدًا أنه لم يتم استلام أي رسالة حتى الآن.

وقالت البعثة الإيرانية، في بيان لها نشرته وسائل إعلام رسمية إيرانية: "لم يصلنا أي خطاب من ".