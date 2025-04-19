طهران تكشف نتائج محادثات روما وتؤكد عقد جولة 3 السبت المقبل

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم السبت، أن المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، كانت بناءة، ونتطلع إلى المستقبل.

وذكر عراقجي عقب انتهاء المفاوضات التي عقدت في روما أن "الجولة المقبلة من المحادثات النووية ستعقد السبت المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اختتام الجولة الثانية من المحادثات النووية الإيرانية الأمريكية.

وكان عراقجي والموفد الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، باشرا المحادثات بشأن ملف إيران النووي الذي يثير التوتر بين طهران وبلدان غربية، في عمان يوم 12 أبريل/نيسان.

وقبل توجهه إلى روما، أبدى عراقجي استعداد بلاده للتوصل إلى حل سلمي بشأن الملف النووي.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف في موسكو، قال عراقجي، إن الاتفاق ممكن إذا تحلت واشنطن بالواقعية.

وأخبر مسؤولون إسرائيليون واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية أنهم يعتقدون أن المحادثات الأمريكية مع إيران يجب ألا تتقدم إلى مرحلة إبرام اتفاق دون ضمانات بأن طهران لن تمتلك القدرة على صنع سلاح نووي.