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طهران تكشف مسار التحقيق باغتيال سليماني ودور العراق في القضية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-11T19:57:33+0000
طهران تكشف مسار التحقيق باغتيال سليماني ودور العراق في القضية

شفق نيوز/ قالت ايران يوم الثلاثاء إنها تتعاون مع كل من العراق وسوريا لمتابعة قضية اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني السابق الجنرال قاسم سليماني الذي قتلته غارة اميركية في بداية العام 2020. 

ونقلت وكالة "مهر" الايرانية عن المتحدث باسم السلطة القضائية في ايران غلام حسين اسماعيلي قوله ان وزارة الخارجية الايرانية تتابع القضية مع بغداد ودمشق، مضيفا ان هناك جانبا مرتبطا بالقضاء العراقي وتمت متابعته خلال زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية الى بغداد مؤخرا. 

واشار اسماعيلي الى ان هناك جانب آخر متعلق بالقضية المفتوحة امام محكمة ايرانية، ويجب ان تتم مراجعتها من جانب المجلس الاعلى للامن القومي. 

وقال إن "هناك تعاونا قائما مع العراق وسوريا لاثارة القضية امام المؤسسات الدولية، على الرغم من ان المسارات عبر الهيئات الدولية طويل ويستهلك الوقت".  

وكان الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب أعطى الضوء الاخضر لاغتيال سليماني في بغداد في الثالث من كانون الثاني/يناير 2020. 

وكان تقرير استقصائي نشره موقع "ياهو نيوز" قد ذكر أن عملية استهداف سليماني شهدت مشاركة 3 فرق من القوات الخاصة التابعة للجيش الأمريكي، المعروفة باسم "قوة دلتا". 

كما اشار إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب في كوردستان العراق (CTG) ساعدت أيضا القوات الأمريكية في توفير المعلومات المحلية، وكذلك تحديد هوية سليماني عن كثب، وإضافة إلى الفرق المستقرة على الأرض، حلقت فوق المنطقة 3 طائرات مسيّرة أمريكية.

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