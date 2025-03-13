طهران تكشف عن شروطها للتفاوض مع واشنطن

شفق نيوز/ كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، عن شروط بلاده للتفاوض غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن الظروف يجب أن تكون متكافئة لتحقيق نتائج فعالة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "إيران" الحكومية، ونشرت جزءًا منها في عددها الصادر اليوم الخميس.

وأوضح عراقجي أن إيران ترفض الدخول في مفاوضات في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تفرضها واشنطن، قائلًا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فإننا سنتفاوض من موقع ضعف ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد أو تشبث بالمبادئ، بل مسألة فنية بحتة".

وأضاف "ينبغي أن يدرك الطرف المقابل أن سياسة الضغط غير مجدية، وعندها فقط يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات في ظروف متساوية".

وبين أن الدبلوماسية الإيرانية تسعى إلى تعزيز دور الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن إيران تكثف مشاوراتها مع روسيا والصين والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) لضمان دعم أوسع للاتفاق النووي.

وتابع عراقجي أن إيران قامت بتصميم وتخطيط للمفاوضات النووية المحتملة، وأن المفاوضات مع الولايات المتحدة تتم بشكل غير مباشر ومن خلال قناة تضم ثلاث دول أوروبية.

وأعلن عراقجي، عن طرح فكرة جديدة لحل المشاكل العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا أهمية تبني استراتيجية تفاوضية تتسم بالمرونة والعدالة في ظل الضغوط الدولية.