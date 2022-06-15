طهران تعلن إفراج اليونان عن السفينة الايرانية المحتجزة

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، يوم الأربعاء، أن حكومة اليونان قررت الإفراج عن حمولة السفينة الايرانية المحتجزة لديها.

وقال مصدر في المنظمة بحسب وكالة الانباء الايرانية "ارنا"، إن "المراحل القانونية لهذا القرار دخلت قيد التنفيذ حاليا"، موضحا ان "هذه الخطوة من جانب الحكومة اليونانية، تأتي بعد ان قامت الجمهورية الاسلامية الايرانية باتخاذ اجراء سريع وقوي (ردا على احتجاز اثينا غير القانوني للسفينة التي كانت ترفع العلم الايراني قبالة سواحلها ومصادرة حمولتها)".

واضاف ان "ردّ طهران السريع والمقتدر الى جانب متابعة الجهات المعنية الاخرى ودعم وزارة الطرق وبناء المدن الايرانية، ادى في نهاية المطاف، ورغم مخالفة امريكا ومطالبتها الحكومة اليونانية بمصادرة حمولة السفينة الايرانية لصالحها، الان ان اثينا اصدرت قرار رفع الحجز عن السفينة".

وتابع، ان "الاجراءات القانونية للافراج عن السفينة واعادتها الى المياه الايرانية بدأت بالفعل".