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طهران تعلق على مخرجات مؤتمر بغداد: الجميع يعرف دور إيران في العراق

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-30T07:44:11+0000
طهران تعلق على مخرجات مؤتمر بغداد: الجميع يعرف دور إيران في العراق

شفق نيوز / علقت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، على مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، فيما أكدت ترحيبها بأي مبادرة تساهم في إحلال السلام والاستقرار في العراق.

وانتهت أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة السبت الماضي، بإعلان البيان الختامي الموقع من قبل الدول التسع المشاركة فيه، وهي فرنسا ومصر والأردن وقطر والإمارات والسعودية والكويت وتركيا وإيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "إيران ترحب بأي مبادرة تساهم في إحلال السلام والاستقرار في العراق"، موضحاً أن "الرئيس إبراهيم رئيسي، زار العراق سابقاً وسيزورها لاحقاً".

وأضاف خطيب زادة، أن "زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى بغداد كانت ناجحة"، مشيراً إلى أن "التركيز على القضايا الهامشية أمر غير صحيح".

وأوضح أن "الجميع يعلم ما هو دور إيران في العراق والمنطقة، وبالتالي فأن مؤتمر بغداد يصب في تعزيز الشراكة والتعاون".

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