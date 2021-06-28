طهران تعلق على القصف الامريكي في العراق وسوريا وتوجه "نصيحة"

شفق نيوز/ علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، على قصف مواقع في سوريا والعراق، من قبل القوات الأمريكية، ووجهت نصيحة الى الادارة الامريكية الجديدة بـ"تغيير مسارها".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، إن "إثارة التوتر في المنطقة ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددة على أن الولايات المتحدة "تسير في طريق خاطئ، وأن الضربات في سوريا والعراق جزء من غطرستها".

وتوجه زاده، لواشنطن قائلا: "ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة في الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلاً من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها"، مشيرا إلى أنه "يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها في المنطقة".

وأضاف: "أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب في صالحها".

وكان مراسلنا في العراق، قد أفاد أمس الأحد، بسقوط 4 قتلى إثر قصف أمريكي على الحدود العراقية مع سوريا.

وقام طيران حربي لم تعرف تابعيته، فجر الاثنين، باستهداف الشريط الحدودي بين القائم العراق و البو كمال في سوريا.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ أن القصف استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.