طهران تعلق بشأن وفاة زائرين إيرانيين في العراق

شفق نيوز / أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، عن مواساتها وتضامنها مع أسر ضحايا حوادث السير التي تعرض لها الزائرون في مناطق متفرقة من العراق.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في تصريح أوردته وكالة "إيرنا"، أن "جثامين هؤلاء الأعزاء وصلت إلى البلاد صباح اليوم، بعد الجهود الحثيثة من قبل الزملاء في البعثات الإيرانية لدى العراق، وأيضا تعاون الجهات العراقية المعنية".

وأضاف كنعاني، أن "الجثامين سُلمت إلى الجهات المعنية بعد انجاز المراحل القانونية ذات الصلة".

وكانت مديرية المرور العامة في العراق، قد أحصت مساء الأحد، وفاة 15 شخصاً وإصابة 29 آخرين غالبيتهم زوار إيرانيون، نتيجة ستة حوادث سير في مناطق متفرقة من البلاد.