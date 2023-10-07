طهران تطالب العراق بنزع سلاح المعارضة الإيرانية وليس فقط إبعادهم عن الحدود

شفق نيوز/ وصف رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، يوم السبت، قيام الحكومة العراقية بإجلاء المعارضة الإيرانية عن المناطق الحدودية في إقليم كوردستان بـ"الخطوة الهامة"، غير أنه لا يرى ذلك أمر كافٍ.

وقال باقري في كلمة ألقاها خلال حفل بدء السنة الدراسية في الجامعة العليا للدفاع الوطني، بحضور وزير الداخلية الإيراني وقائد أركان الحشد الشعبي العراقي "لا معنى لتواجد الجماعات الإنفصالية الإيرانية في كردستان العراق وقيامهم بتنفيذ أنواع الهجمات الإرهابية داخل إيران"، وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف "ما يجبرنا على حشد عدد كبير من القوات على الحدود، هو أن المسؤولين العراقيين أيضاً يؤكدون على ضرورة حسم هذه القضية، وقد تم الاتفاق في مارس الماضي بين أمينيّ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والعراقي على نزع سلاح هذه الجماعات بالكامل".

وتابع "بالطبع قامت الحكومة العراقية والمسؤولين الأعزاء الذين يبذلون الجهود هناك، ببذل المساعي وتم نقل هذه الجماعات من مقراتهم ونقاطهم المقامة قرب حدودنا بعض الشيء، لكن اتفاقنا الرئيسي لم يكن فقط نقلاً تكتيكياً للجماعات الإنفصالية ونقلهم إلى نقاط أبعد من حدودنا، بل ما أردناه وما نزال نريده هو نزع أسلحتهم بالكامل".