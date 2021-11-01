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طهران تصف محادثاتها مع الرياض بـ"الجدية والشفافة"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-11-01T08:50:14+0000
طهران تصف محادثاتها مع الرياض بـ"الجدية والشفافة"

شفق نيوز/ وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، محادثاتها مع السعودية بأنها "جدية وشفافة".  

وأكدت السعودية وإيران أنهما عقدتا خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المحادثات في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تصريحات له اليوم، إن المحادثات التي تجريها طهران مع الرياض جدية وتجري فيها مناقشة الملفات بصورة شفافة.

وأضاف المتحدث أن "محادثاتنا مع السعودية جدية وناقشنا العديد من الملفات بشكل شفاف".

وبخصوص فتح السفارات بين البلدين، قال زاده "من المبكرالحديث عن اعادة فتح السفارات بين طهران والرياض.. وأي تقدم بهذا الشأن مشروط بالتزام الرياض بخطوات مؤثرة على الأرض".

وأعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، السبت الماضي، أن المحادثات بين المملكة وإيران "ودية" قائلاً :"لقد أجرينا أربع جولات من المحادثات حتى الآن. المحادثات ودية ولكنها ما تزال في سياق استكشافي. ما زلنا نأمل أن تحقق تقدما ملموسا.. لكن حتى الآن، لم نحرز تقدما كافيا لنكون متفائلين"، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز.

وبحسب المسؤولين الايرانيين والسعوديين فأن تلك المحادثات تطرقت إلى تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات، إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية مثل اليمن ولبنان.

 

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