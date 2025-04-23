طهران تصف عقوبات أمريكا الجديدة بـ"الاستكبارية وغير القانونية"

شفق نيوز/ دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على عدد من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرتبطين بقطاعات الطاقة والنفط والغاز والقطاع النووي في إيران.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي له اليوم، إن "استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران يُعدّ عملاً استكبارياً وغير قانوني، ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أميركا بالحوار والتفاوض".

وأضاف بقائي أن "هذه الإجراءات تدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أميركا في هذا الصدد".

وأمس الثلاثاء، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة شملت أكثر من 10 شركات إيرانية.

وأشار المكتب إلى "إدراج 12 شركة إيرانية مرتبطة بقطاعات الغاز والشحن، بالإضافة إلى عدد من المواطنين الإيرانيين، ضمن قوائم العقوبات الجديدة المفروضة على طهران".*