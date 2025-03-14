طهران: تصدير الكهرباء للعراق مستمر حتى ينتهي عقدنا المبرم معه

شفق نيوز/ أعلن المدير التنفيذي لشركة توانير إيران (الشركة العامة للكهرباء)، مصطفى رجبی مشهدى، يوم الجمعة، عن استمرار بلاده بتصدير الكهرباء للعراق، نظرا لوجود عقد بهذا الأمر وهناك مدة متبقية منه، مؤكدا أن التصدير سيستمر حتى ينتهي العقد.

وقال مشهدى، إنه على الرغم من محاولة الولايات المتحدة إلغاء إعفاء واردات الكهرباء العراقية من إيران، فإن العقد المبرم بين البلدين يضمن استمرار الصادرات.

وأكد رجبی مشهدى في تصريح لوكالة أنباء "إيلنا" الإيرانية، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع التأكيد على أن الأولوية دائماً لإمدادات الكهرباء داخل البلاد.

وأضاف أنه يتم تصدير الكهرباء في الساعات التي تكون فيها الطلبات أقل، وذلك تماشياً مع الالتزامات المتفق عليها بين الجانبين.

كما أشار إلى أنه تمت مناقشات بشأن تسوية المطالبات المتعلقة بصادرات الكهرباء إلى العراق، حيث تم الاتفاق على سداد الديون المتأخرة عن الأشهر القليلة الماضية، وقد تم تحويل جزء منها خلال الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بتأثير الضغوط الأمريكية على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أوضح رجبی مشهدی أن المفاوضات بشأن تجارة الكهرباء مع هذين البلدين لا تزال جارية، وأنه من المتوقع تحقيق تقدم ملموس في المستقبل القريب.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألغت يوم السبت الماضي الإعفاء الذي كان يسمح للعراق بدفع أموال لإيران مقابل الكهرباء، وذلك في إطار حملة "الضغط الأقصى" التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية ضد طهران.