طهران تستأنف رحلاتها الجوية الى كابل.. وفد دبلوماسي إيراني يصل أفغانستان

شفق نيوز / استؤنفت الرحلات الجوية بين ايران وافغانستان بعد توقف لفترة على خلفية الاوضاع التي شهدها مطار كابول والبلاد بشكل عام.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن "أول طائرة ايرانية وصلت إلى مطار كابول بعد تولي الحكم من قبل جماعة طالبان تحمل ديبلوماسيين ايرانيين".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن "شركة طيران ماهان الايرانية سيرت رحلة من مطار مشهد الى كابول على متنها 19 مسافرا اليوم الاربعاء".

وبحسب جدول الرحلة الطائرة من طراز ايرباص 310 من المقرر عودتها مع مسافرين ووصولها ظهر اليوم الى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد عند الساعة 13:30 بحسب التوقت المحلي (09:30 ت غ).