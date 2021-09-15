سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طهران تستأنف رحلاتها الجوية الى كابل.. وفد دبلوماسي إيراني يصل أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-15T10:13:06+0000
طهران تستأنف رحلاتها الجوية الى كابل.. وفد دبلوماسي إيراني يصل أفغانستان

شفق نيوز / استؤنفت الرحلات الجوية بين ايران وافغانستان بعد توقف لفترة على خلفية الاوضاع التي شهدها مطار كابول والبلاد بشكل عام.

وقالت قناة العالم الإيرانية، إن "أول طائرة ايرانية وصلت إلى مطار كابول بعد تولي الحكم من قبل جماعة طالبان تحمل ديبلوماسيين ايرانيين".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن "شركة طيران ماهان الايرانية سيرت رحلة  من مطار مشهد الى كابول على متنها 19 مسافرا اليوم الاربعاء".

وبحسب جدول الرحلة الطائرة من طراز ايرباص 310 من المقرر عودتها مع مسافرين ووصولها ظهر اليوم الى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مشهد عند الساعة 13:30 بحسب التوقت المحلي (09:30 ت غ).

related

طالبان تصل الحدود الإيرانية مع أفغانستان وتسيطر على معبرين

Date: 2021-07-08 16:09:23
طالبان تصل الحدود الإيرانية مع أفغانستان وتسيطر على معبرين

توقف التجارة بين إيران وأفغانستان بعد سيطرة طالبان على المعابر

Date: 2021-07-08 19:57:48
توقف التجارة بين إيران وأفغانستان بعد سيطرة طالبان على المعابر

مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية في أفغانستان ويتوجهون بها إلى إيران

Date: 2021-08-24 07:13:52
مجهولون يختطفون طائرة أوكرانية في أفغانستان ويتوجهون بها إلى إيران

واشنطن بوست: إيران تواجه مشكلة طويلة الأمد مع أفغانستان

Date: 2021-07-11 16:54:52
واشنطن بوست: إيران تواجه مشكلة طويلة الأمد مع أفغانستان

اللحظات الأولى لانفجار شاحنات غاز ووقود على الحدود الإيرانية الأفغانية (فيديو)

Date: 2021-02-13 13:57:23
اللحظات الأولى لانفجار شاحنات غاز ووقود على الحدود الإيرانية الأفغانية (فيديو)

إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا

Date: 2020-02-22 08:12:27
إصابة مسؤول إيراني بفيروس كورونا

اعتقال مجموعة مسلحة امريكية في الإمارات كانت متوجهة إلى أفغانستان

Date: 2021-09-08 13:19:13
اعتقال مجموعة مسلحة امريكية في الإمارات كانت متوجهة إلى أفغانستان

الأمن القومي الأمريكي يحذر: قنبلة إيران النووية قريبة

Date: 2021-01-29 20:02:25
الأمن القومي الأمريكي يحذر: قنبلة إيران النووية قريبة