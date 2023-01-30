طهران تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني عقب تصريحات بشأن "هجوم المسيرات الأخير"

شفق نيوز/ استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، القائم بالأعمال الأوكراني عقب تصريحات مستشار الرئيس الأوكراني، حول الهجوم على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع في أصفهان.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأنه تم استدعاء القائم بالأعمال لسفارة أوكرانيا في طهران إلى وزارة الخارجية لشرح مزاعم ميخائيل بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني.

وكان أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى وجود علاقة مباشرة بين الحادثة وبين الحرب في أوكرانيا.

وقال ميخايلو بودولياك في تغريدة “منطق الحرب لا يرحم وفتاك. يحاسب المسؤول والمتواطئ بحزم… ليلة متفجرة في إيران، إنتاج طائرات مسيرة وصواريخ ومصاف نفطية. حذرناكم”.