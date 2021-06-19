طهران تستدعي السفير البريطاني على خلفية مضايقة ناخبين إيرانيين في لندن

شفق نيوز / استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، السفير البريطاني لدى طهران، وسلمته رسالة احتجاج على خلفية تعرض ناخبين إيرانيين لمضايقات في لندن.

وذكرت الخارجية الإيرانية في مذكرة الاحتجاج أن "بريطانيا لم تعمل بواجباتها لضمان أمن الناخبين الإيرانيين"، لافتة إلى أن "عناصر إرهابية تتبع لقوى معادية تعرضت بالضرب والشتم لناخبين إيرانيين في بريطانيا".

وأضافت أن "قنوات إعلامية تبث من بريطانيا باللغة الفارسية مثل (بي بي سي فارسي)، و (إيران إنترناشيونال)، حرضت الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات والاحتجاجات الشعبية".

وكانت اللجنة الانتخابية العليا في إيران، قد أعلنت في وقت سابق من يوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي، بالانتخابات الرئاسية، وذلك بعد فرز 90% من الأصوات.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية، في الساعة السابعة صباح أمس الجمعة، وتضمنت 4 عمليات انتخابية وهي الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الاسلامي.

وأغلقت صناديق الاقتراع عند الساعة الثانية فجر يوم السبت، بعد تمديد فترة التصويت ثلاث مرات بسبب الازدحام وكثافة المشاركة الشعبية في الانتخابات، وفقا لوسائل إعلام إيرانية.

وبلغ عدد صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 67 ألفا وخارج البلاد 450 صندوقا وللمجالس الاسلامية البلدية والقروية 75 ألفا.

وتنافس 4 مرشحين في الانتخابات الرئاسية وهم ابراهيم رئيسي، وعبدالناصر همتي، وأمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة.