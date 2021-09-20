سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

طهران تستحصل موافقة بغداد بشأن عودة مواطنيها براً

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-20T05:45:06+0000
طهران تستحصل موافقة بغداد بشأن عودة مواطنيها براً

شفق نيوز / أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، يوم الاثنين، قبول عودة المواطنين الإيرانين إلى البلاد عبر الحدود البرية لمهران، فيما جدد تأكيده أن توجه الزوار للمشاركة في الزيارة الأربعينية إلى العراق يكون جواً فقط.

وقال رضائي، على هامش زيارته لمنفذ جذابة الحدودي وتفقده جوا حدود محافظة خوزستان "رأينا خلال هذه الزيارة التفقدية أن أعدادا من المواطنين يأتون إلى الحدود بأمل التوجه لزيارة الأربعين.. كنا نرغب جدا بفتح الحدود ولكن طبقا لقرارات السلطات العراقية فإن الحدود البرية مغلقة".

وأوضح أن وفقا لآخر الاتفاقات مع العراق فإنه بامكان "زوار العتبات المقدسة في العراق العودة إلى البلاد برا عبر نقطة مهران الحدودية فحسب".

وأشار رضائي، إلى أن "حرس الحدود في مهران يقومون بشؤون الحدود من أجل التمهيد لعودة الزوار إلى البلاد، ويقومون في نفس الوقت بعمليات الرقابة اللازمة لمنع العبور غير القانوني من هذا المنفذ".

related

المخالف يُعاقب.. حظر السفر البري من إيران إلى العراق

Date: 2021-09-06 09:47:00
المخالف يُعاقب.. حظر السفر البري من إيران إلى العراق

إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

Date: 2021-03-22 10:52:24
إيران ترد على أنباء اختطاف سفينة عراقية في مياهها الدولية

إيران تتحدث عن "مزاعم خاطئة" أسقطت نظام صدام عام 2003

Date: 2021-04-17 06:10:24
إيران تتحدث عن "مزاعم خاطئة" أسقطت نظام صدام عام 2003

إيران توجه رسالة بشأن الزيارة الأربعينية في العراق

Date: 2021-09-10 19:51:14
إيران توجه رسالة بشأن الزيارة الأربعينية في العراق

إيران تتحدث عن تماسك القوات العراقية وضرورة إنهاء الوجود الأمريكي

Date: 2021-06-23 15:32:39
إيران تتحدث عن تماسك القوات العراقية وضرورة إنهاء الوجود الأمريكي

إيران: للعراق وسوريا دور مهم في دعم التسهيلات الإقليمية الجديدة

Date: 2021-08-29 16:57:03
إيران: للعراق وسوريا دور مهم في دعم التسهيلات الإقليمية الجديدة

إيران تتخذ قراراً بشأن كورونا بعد فوات الأوان

Date: 2020-02-27 16:10:07
إيران تتخذ قراراً بشأن كورونا بعد فوات الأوان

تقرير أمريكي يستعرض دروساً بينها عراقية أمام إدارة بايدن للتفاوض مع إيران

Date: 2021-01-27 19:23:59
تقرير أمريكي يستعرض دروساً بينها عراقية أمام إدارة بايدن للتفاوض مع إيران