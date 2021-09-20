طهران تستحصل موافقة بغداد بشأن عودة مواطنيها براً

شفق نيوز / أكد نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني العميد قاسم رضائي، يوم الاثنين، قبول عودة المواطنين الإيرانين إلى البلاد عبر الحدود البرية لمهران، فيما جدد تأكيده أن توجه الزوار للمشاركة في الزيارة الأربعينية إلى العراق يكون جواً فقط.

وقال رضائي، على هامش زيارته لمنفذ جذابة الحدودي وتفقده جوا حدود محافظة خوزستان "رأينا خلال هذه الزيارة التفقدية أن أعدادا من المواطنين يأتون إلى الحدود بأمل التوجه لزيارة الأربعين.. كنا نرغب جدا بفتح الحدود ولكن طبقا لقرارات السلطات العراقية فإن الحدود البرية مغلقة".

وأوضح أن وفقا لآخر الاتفاقات مع العراق فإنه بامكان "زوار العتبات المقدسة في العراق العودة إلى البلاد برا عبر نقطة مهران الحدودية فحسب".

وأشار رضائي، إلى أن "حرس الحدود في مهران يقومون بشؤون الحدود من أجل التمهيد لعودة الزوار إلى البلاد، ويقومون في نفس الوقت بعمليات الرقابة اللازمة لمنع العبور غير القانوني من هذا المنفذ".