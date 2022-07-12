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طهران ترد على واشنطن بشأن الطائرات المسيرة: تعاوننا مع موسكو قديم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-12T13:13:48+0000
طهران ترد على واشنطن بشأن الطائرات المسيرة: تعاوننا مع موسكو قديم

شفق نيوز/ رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، يوم الثلاثاء، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص بيع التقنيات الإيرانية الحديثة لروسيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ إن "تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا ولم يحدث مؤخرا أي تطور خاص في هذا الصدد".

وأضاف: أن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا واضح تماماً وقد تم الإعلان عنه رسمياً عدة مرات.

وتابع: أن "مزاعم المسؤول الأميركي تأتي بينما أميركا والأوربيين حولوا منذ سنوات، الدول المحتلة والمعتدية، بما في ذلك منطقة غرب آسيا، إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة المختلفة، فبدون هذه الأسلحة لما تمكن الصهاينة من مواصلة العدوان واحتلال الأراضي لمدة أكثر من سبعة عقود".

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