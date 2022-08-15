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طهران ترد على نشر صحيفة سعودية كاريكاتيرا ضد الخميني

Category: عربي ودولي

Date: 2022-08-15T11:18:54+0000
طهران ترد على نشر صحيفة سعودية كاريكاتيرا ضد الخميني

شفق نيوز/ انتقدت طهران بشدة، يوم الإثنين، نشر كاريكاتير ضد مؤسس الثورة الإيرانية روح الله الخميني في إحدى الصحف السعودية، ودعت الرياض للتأكد من عدم تكرار حوادث "التعرض للإمام".

وكانت جريدة "الرياض" قد نشرت مقالا تضمن تصريحات لمحلل أمريكي بشأن ما وصف بأنه "تاريخ طويل للنظام الإيراني من مؤامرات اغتيال معارضيه ومنتقديه في الخارج" وأرفقه بصورة كاريكاتير للخميني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم، تعليقا على نشر الكاريكاتير: "نتوقع من الجانب السعودي أن يلتزم بمبادئ الحوار والابتعاد عن خطوات غير السياسية".

وأضاف أن "التعرض للإمام الخميني غير مقبول ونتوقع من الحكومة السعودية أن تتأكد من عدم تكرار مثل هذه الخطوات".

وأعرب كنعاني أيضا عن أمل بلاده في "استئناف المفاوضات مع السعودية قريبا في ظل استمرار الجهود العراقية للوساطة بيننا"، مؤكدا ترحيب طهران بهذه الجهود والحوار مع الرياض.

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