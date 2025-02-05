طهران ترد على دعوة ترامب: مستعدون للمحادثات وفق 3 مبادئ

شفق نيوز/ علقت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الأربعاء، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن استعداده لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني.

وقالت مهاجراني، خلال مؤتمر صحفي، رداً على سؤال بشأن حديث ترامب الأخير، إن "سياسة طهران والقضايا الدولية مبنية على ثلاثة مبادئ وهي العزة والحكمة والمصلحة"، مؤكدة أن "كافة القضايا، وخاصة العلاقات مع الدول تسير على أساس هذه المبادئ الثلاثة".

هذا وأدلى ترامب بتصريح للصحفيين في أثناء توقيعه على ما سماه توجيها "صارما للغاية" لاستئناف حملة "الضغط الأقصى" على إيران.

وقال ترامب، إن "إيران قريبة جداً من امتلاك سلاح نووي وأن الولايات المتحدة لديها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى".

وتابع ترامب، "بالنسبة لي، الأمر بسيط للغاية، لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي"، مؤكداً أنه "منفتح على التوصل إلى اتفاق مع إيران ومستعد للتحدث مع الرئيس الإيراني".