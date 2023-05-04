طهران ترد على انتقادات أمريكية لزيارة رئيسي إلى سوريا

شفق نيوز/ ردت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، على انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية، لزيارة الرئيس، إبراهيم رئيسي، إلى سوريا ولقائه رئيس النظام بشار الأسد.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة، وهذا أمر طبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".

ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاماً تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.