طهران ترجع الاشتباكات المسلحة مع طالبان إلى "نقطة الصفر"

شفق نيوز/ أرجعت وزارة الخارجية الايرانية، يوم الاثنين، سبب الاشتباكات الأخيرة على الحدود مع افغانستان إلی عدم معرفة حركة طالبان بنقطة "الصفر" الحدودیة

وقال المتحدث بإسم الخارجیة الإیرانیة سعید خطیب زادة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن الأحداث الأخيرة على الحدود مع أفغانستان تعود إلی عدم معرفة حرس الحدود التابعين لحركة طالبان بنقطة الصفر الحدودیة.

وشهدت الحدود الإيرانية الأفغانية، مطلع كانون الاول الحالي، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، بين حرس الحدود الإيراني، وقوات من حركة طالبان.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الاشتباكات اندلعت بسبب سوء فهم حدودي حدث في منطقة (شغالك) بالقرب من ولاية (نيمروز) الأفغانية.