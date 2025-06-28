طهران تدعو الأمم المتحدة لإدانة تهديدات باغتيال خامنئي

شفق نيوز - نيويورك

وجهت إيران، اليوم السبت، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، احتجاجاً على ما وصفتها بـ"التصريحات الوقحة" الصادرة عن مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة ضد المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، تدعو الأمين العام ومجلس الأمن إلى إدانة التهديدات الإرهابية التي أطلقها مسؤولو النظامين الإسرائيلي والأميركي بأشد العبارات الممكنة، والتي تُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتبار هذه التصريحات غير قانونية وغير مسؤولة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ودعت الرسالة الأممية إلى "التذكير بضرورة احترام جميع الأطراف للالتزامات القانونية بالامتناع عن التحريض على الأعمال الإرهابية أو دعمها أو الهجمات ضد مسؤولي الدول الأخرى، واتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة مرتكبي هذه الأفعال غير المشروعة دولياً، في إطار ميثاق الأمم المتحدة والصكوك الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمسؤولية الدولية للدول".

وأضاف إيرواني أن "الولايات المتحدة وإسرائيل هدّدتا علنًا باغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي"، معتبراً أن "هذا العمل الإجرامي مثال واضح على إرهاب الدولة، الذي لا ينبغي السماح بتكراره، حتى مع بشاعة هذا التهديد".

واليوم السبت، نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قوله: "لماذا يقول خامنئي إنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، وهو يعلم أن تصريحاته كذبة، والأمر ليس كذلك"، مؤكداً أنه كان على دراية تامة بمكان تواجد خامنئي، لكنه لم يسمح للقوات المسلحة الأميركية أو لإسرائيل بالقضاء عليه.

وأضاف ترامب: "في المرحلة الأخيرة من الحرب، طالبت إسرائيل بإعادة مجموعة كبيرة من الطائرات كانت متجهة إلى طهران".

يشار إلى أن ترامب كان قد صرّح، أمس الجمعة، بأنه أنقذ حياة المرشد الإيراني علي خامنئي من ما وصفه "موت بشع"، قائلاً إن على الأخير أن "يشكره"، في إشارة إلى قرار سابق بعدم استهدافه خلال حرب الـ 12 يوميا مع اسرائيل.