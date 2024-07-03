طهران تحطم ارقاماً قياسية في استهلاك المياه .. السكان يشربون 2.5 مليار زجاجة يوميا

شفق نيوز/ دقّ تقرير صحفي إيراني، ناقوس الخطر بشأن استهلاك المياه في العاصمة طهران مع بداية الصيف، فبينما تلامس درجة الحرارة 35 درجة مئوية، استهلك سكان العاصمة أكثر من 3.697.000 متر مكعب، أي 3.700.000.000 لتر من المياه في يوم وليلة واحدة. وإذا تم احتساب هذه الأرقام بزجاجة ماء سعة لتر ونصف، فإن الطهرانيين استهلكوا 2 مليار و500 مليون زجاجة ماء شرب سعة لتر ونصف.

وجاء في تقرير اوردته وكالة نور نيوز، الايرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، ان استهلاك مياه الشرب والكهرباء في العاصمة (طهران) زاد مع ارتفاع حرارة الطقس. وهو الأمر الذي توقعه مسؤولو المياه والصرف الصحي ووزارة الطاقة (الايرانية) قبل شهر. وبينما يعتقد الكثير من الناس أنه لا يوجد نقص في المياه والطاقة بسبب غزارة موسم الأمطار في الشتاء والربيع. إلا أن سوق الانتخابات ساخن هذه الأيام، وإذا تم الاطلاع على خطط المرشحَين الرئيسيين للرئاسة وخطاباتهما فيظهر أنهما مهتمان بمشكلة نقص المياه وانخساف الأراضي التي تحدث بسبب انخفاض منسوب المياه الجوفية في حين لا تحظى القضايا البيئية التي تعرض حياة الناس للخطر بالكثير من الاهتمام.

واشار التقرير الى ان المتحدث باسم هيئة مياه طهران بهنام باكش، قدم إحصائيات حول استهلاك مياه الشرب يوم الأحد في برنامج تلفزيوني. وتظهر إحصائية زيادة قدرها 100 مليون لتر في استهلاك المياه في طهران مقارنة بشهر حزيران من العام الماضي.

وأضاف هذا المسؤول أن 35% من المشتركين في طهران هم من فئة المستهلكين الجيدين، و60% من المستهلكين الثقيلين و5% من المستهلكين الفقراء.

المشتركون في المواد الاستهلاكية يستخدمون 12000 لتر حسب نمط الاستهلاك، وفي حال خفضوا استهلاكهم من النمط سيحصلون على مكافأة إدارة الاستهلاك. سيتم تحذير المستخدمين السيئين 3 مرات، وإذا لم يلتزموا، سيتم قطع المياه عنهم بإشعار مسبق.

ومنذ بداية الصيف ومع ارتفاع حرارة الجو ووصول درجات الحرارة إلى ما فوق 30 درجة، تسارع استهلاك المياه، بحيث تم استهلاك يوم الأحد 3 ملايين و697 ألف متر مكعب من المياه في ذلك اليوم. ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام ووصول درجة الحرارة إلى أكثر من 40 درجة اعتباراً من يوم الأحد الأسبوع المقبل، علينا أن ننتظر أن يحطم أهل طهران الرقم القياسي في استهلاك المياه".

ونظرا لتواجد أكبر عدد من سكان البلاد في طهران، فانها تستهلك أيضا معظم مياه الشرب، ولكن 10٪ فقط من استهلاكها هو مياه الشرب المنزلية، ويتم تخصيص أكثر من 90٪ من استهلاك المياه في البلاد للمصانع والزراعة وقطاع الخدمات. . وبينما يتراوح معدل استهلاك الفرد من مياه الشرب في العالم عادة بين 120 و150 لتراً يومياً، فإن هذا القدر من الاستهلاك في طهران يتراوح بين 250 و300 لتر يومي، وهذا يعني أن سكان طهران يستهلكون ضعف متوسط المعدل العالمي تقريبا.

استهلاك الفرد من المياه في إيران

إن أرض إيران جبلية، حيث تمنع سلسلتا البرز وزاغروس الجبليتان، وصول السحب الممطرة إلى الأجزاء الوسطى من البلاد من شمال وغرب البلاد، ولهذا السبب فإن معظم البلاد قاحلة وشبه قاحلة في بعض المناطق.

لطالما اعتبر نقص الموارد المائية عاملاً مقيدا للأنشطة المتعلقة بمناخ إيران. ويبلغ متوسط هطول الأمطار في العالم حوالي 860 ملم، في حين يبلغ متوسط هذا الرقم على المدى الطويل في إيران 250 ملم. (تجدر الإشارة إلى أن كمية الأمطار في السنة المائية الماضية في البلاد كانت 324 ملم). كما أن توزيع هطول الأمطار في إيران غير متجانس أيضا، بحيث أن واحداً بالمائة من مساحة إيران لديه أكثر من 1000 ملم من الأمطار، لكن كمية الأمطار في مناطق مثل منطقة مستجمعات المياه في شرق البلاد تبلغ حوالي 148 ملم.

وبشكل عام، يتم استهلاك المياه في ثلاثة قطاعات: الزراعة والشرب والصناعة. وتظهر آخر الإحصائيات حول توزيع حصص استهلاك المياه نتائج مثيرة للاهتمام. وفي إيران تبلغ حصة استهلاك المياه في القطاع الزراعي نحو 90%، والشرب 8% والصناعة والتعدين 2%، بينما في الدول المتقدمة تبلغ حصة قطاع الزراعة 30%، والشرب والصحة 11% وحصة المياه في قطاع الصناعة والتعدين 59%.

إن دراسة الوضع الزراعي في إيران تظهر أننا ما نزال بعيدين عن المعايير العالمية في مجال ري الأراضي الزراعية. وهو المعيار الذي، مع الري بالتنقيط، مع زيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، له تأثير كبير في تقليل استهلاك المياه. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال العديد من مزارعينا يروون حقولهم بنفس الطرق التقليدية.

ومع ذلك، يعتمد نصيب الفرد من استهلاك المياه على عدة عوامل، بما في ذلك الظروف المناخية والطقسية، ونوع ثقافة كل منطقة، والتعريفات والقوانين التقييدية، والمعدات اللازمة لتقليل الاستهلاك، والحالة الصحية، وما إلى ذلك. بشكل عام، في معظم البلدان المتقدمة، التي تزيد مواردها المائية عن مواردنا، بسبب وجود بنى تحتية مناسبة و قوانين مقيدة وتعريفات المياه المرتفعة، يكون نصيب الفرد من استهلاك المياه أقل مما هو عليه في إيران. على سبيل المثال، استهلاك الفرد من المياه في الدنمارك (159 لترا يوميا)، السويد (164 لترا)، البرتغال (194 لترا)، إسبانيا (200 لترا)، إنجلترا (153 لترا)، النمسا (153 لترا)، أيرلندا (142 لترا) ، فرنسا (139 لترا)، ألمانيا (129 لترا)، هولندا (129 لترا).

ولكن لماذا يعتبر استهلاك الفرد من المياه في إيران أعلى من المتوسط العالمي والعديد من الدول المتقدمة؟ - يعتبر كبير خبراء شركة المياه والصرف الصحي في محافظة طهران بهنام بخشي، أن هدر المياه هو التحدي الأكبر ويعتقد أنه يمكننا تقليل الاستهلاك اليومي إلى 150 لترا من خلال خلق ثقافة في هذا المجال.

وأشار إلى إحصاءات استهلاك مياه الشرب وإدارة استهلاك المياه، وقال: لقد مرت طهران بثلاث سنوات من الجفاف. وقد خلق هذا النقص في هطول الأمطار ظروفا خاصة للعاصمة.

وخلال موسم الأمطار، الذي يرتبط بهطول أمطار مناسبة، تأتي 75% من مصادر إمدادات المياه في طهران من السدود والمياه السطحية، و25% من مصادر إمدادات المياه من المياه الجوفية. ولكن خلال سنوات الجفاف الثلاث هذه، انخفض منسوب المياه الجوفية.

وأشار إلى أن عمق آبار استخراج المياه من طبقات المياه الجوفية في طهران ارتفع من 180 مترا إلى 300 متر، وقال: "لهذا عواقب بيئية كثيرة. هذه الأحداث التي نراها على مستوى المدينة وأسفل المدن وهذه الانجرافات والحفر هي بسبب أن الطبقات الجوفية تحت الأرض تجد ظروفا غير مستقرة وتأثير ذلك هو الخسف الذي نراه. كل هذا يقودنا إلى الاتجاه الذي يجب أن تكون فيه إدارة الاستهلاك جزءا من مهامنا.

وقال كبير الخبراء أيضا: واجبنا هو توفير المياه ونقل المياه وتنقية وتوزيع مياه الشرب بأفضل جودة لعملائنا، وهذه هي المهمة التي أوكلها سكان طهران لشركة المياه والصرف الصحي. نحن نقدم المياه وفقا لاحتياجاتهم. ولكن إذا تعاونوا معنا في مجال إدارة استهلاك المياه، فسيتحسن الوضع حيث سنستهلك كميات أقل من طبقات المياه الجوفية.

وتابع بالقول: الآن وصلنا إلى وضع نجمع فيه 60% من مياه الشرب من مصادر سطحية و40% من الباقي من مصادر تحت الأرض. وبقدر ما نستطيع إدارة الاستهلاك وكل مواطن يخفض الاستهلاك اليومي من مياه الشرب إلى 150 لترا، يتم الاستغناء عن عدة آبار من مصادر المياه الجوفية ولا يتم السحب منها. وهذا سيساعد بشكل كبير طبقات المياه الجوفية وسيتم الحفاظ على احتياطياتنا من المياه الجوفية لسنوات قادمة، وسنقضي هذه السنوات دون قلق".

ترجمة وكالة شفق نيوز