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طهران تحذر واشنطن: لا تضطهدوا موظفينا الدبلوماسيين في أميركا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-16T16:01:39+0000
طهران تحذر واشنطن: لا تضطهدوا موظفينا الدبلوماسيين في أميركا

شفق نيوز/ سلّمت الخارجية الإيرانية يوم السبت، الولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية بطهران رسالة، تحذرها فيها من أنها ستقدم شكوى ضدها لمحكمة العدل الدولية.

وقالت الخارجية إن ذلك يأتي على خلفية إجراءات واشنطن ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده، إصدار مذكرة تحذير رسمية وتقديمها للولايات المتحدة عبر السفارة السويسرية.

وأضاف أن "المذكرة تحذر الولايات المتحدة من أنه في حال لم توقف أفعالها غير القانونية ضد الدبلوماسيين الإيرانيين في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي قائمة على أرض الواقع، فسوف تجرها إلى محكمة العدل الدولية".

وبين خطيب زاده؛ أن "الإدارة الأمريكية تضطهد منذ فترة طويلة الدبلوماسيين الإيرانيين وعائلاتهم في المنظمات الدولية في الولايات المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي"، مؤكدا أن هذه الإجراءات عطلت وعرقلت عمل الدبلوماسيين الإيرانيين، ودبلوماسيي عدة دول أخرى.

وختم بالقول: "إدارة الولايات المتحدة على الرغم من التزامها باستضافة العديد من المنظمات الدولية، لم تكن أبدا مضيفة جيدة، وسعت طوال تاريخ الأمم المتحدة لمضايقة الدبلوماسيين وأسرهم ممن ينتمون إلى دول تخالفها على الصعيد الثنائي".

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