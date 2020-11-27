طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

شفق نيوز/ اتهم وزير الخارجية الايرانية محمد جواد ظريف يوم الجمعة إسرائيل بتدبير عملية اغتيال العالم النووي الإيراني "محسن فخري زاده"، داعيا المجتمع الدولي الى إدانة هذه الحادثة.

وقال ظريف في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" "قتل الإرهابيون اليوم عالم إيراني بارز"، مضيفا ان "هذا الجبن - مع مؤشرات جدية على الدور الإسرائيلي - يُظهر إثارة يائسة للحرب من الجناة".

وشدد على ان إيران "تدعو المجتمع الدولي - وخاصة الاتحاد الأوروبي - إلى إنهاء المعايير المزدوجة المخزية وإدانة هذا العمل الإرهابي للدولة".

هذا وذكرت وكالة "رويترز" أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو امتنع عن التعليق على الهجوم الذي استهدف العالم النووي الإيراني.

وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية مقتل رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري زاده، في عملية اغتيال وصفتها بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

وأشارت إلى أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى، وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه".

وقالت وكالة "فارس" إن العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قتل بإطلاق نار في العاصمة طهران.