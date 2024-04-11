طهران تبلغ واشنطن بأن ردها على اسرائيل لن يتسبب بالتصعيد

شفق نيوز/: نقلت وكالة رويترز عن مصادر إيرانية يوم الخميس، أن طهران أبلغت واشنطن أنها سترد على إسرائيل بطريقة تهدف إلى تجنب "التصعيد الكبير".

وكشف البيت الأبيض في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تحذيرات أرسلتها الولايات المتحدة إلى إيران.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الولايات المتحدة أبلغت ايران بأنها "لم تشارك وغير متورطة" في الغارة الجوية التي استهدفت قنصلية طهران بدمشق في الأول من نيسان/أبريل الجاري.

واضافت، أن الإدارة الأميركية حذّرت طهران من استخدام هذا الهجوم كذريعة لمزيد من التصعيد في المنطقة أو لمهاجمة المنشآت أو المصالح الأميركية.

وأكدت جان بيير أن "دعم الولايات المتحدة إلى إسرائيل لا يزال ثابتاً في مواجهة تهديدات إيران ووكلائها".