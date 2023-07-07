طهران بصدد إنشاء طريق سريع يربط محافظتين إيرانيتين بالنجف العراقية

شفق نيوز/ أعلن المعاون التنسيقي لمحافظ محافظة ايلام الايرانية سعيد هجبري، يوم الجمعة، العزم على إنشاء طريق يربط محافظتين إيرانيتين بمحافظة النجف العراقية.

وأوضح هجبري في اجتماع تنسيقي بين مدراء قطاع الإعمار في محافظة ايلام ومستشار الدراسات في مشروع طريق جسر زال – مورموري – دهلران – تشيلات – النجف بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن "المسافة بين جسر زال وتشيلات هي 126 كيلومترا، وسيكون طريقا سريعا، وبعد دخوله الى الاراضي العراقية سيتم ربطه بالطريق السريع الذي يوصل البصرة بالنجف".

وشدد هجبري على ان "الغاية من مد هذا الطريق هو الربط بين شبكة الطرق السريعة الايرانية وبين شبكة المواصلات في العراق ومدينة النجف، وعلى مدراء الأجهزة التنفيذية المعنية ان يجيبوا على الاسئلة والاستفسارات التي يطرحها مستشار هذا المشروع المهم والمؤثر في الموعد المحدد لكي نشاهد تنفيذ هذا المشروع قريبا".

وذكر هجبري ان "خفض استهلاك الوقود وحوادث المرور والأضرار الناجمة عنها، هو من فوائد إنشاء الطرق بمعايير دولية مطلوبة".

وقال هجبري ايضا ان "محافظة ايلام الايرانية تعتبر الممر الرئيسي لتردد زوار الاربعين الى العراق وذلك نظرا لقربها من العتبات المقدسة والأمن الموفر في الطريق الممتد منها الى داخل الاراضي العراقية".